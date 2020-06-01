Колышлеец «отметил» свое возвращение новым сроком

Установлено, что 24 января мужчина вместе со знакомой отмечал свое возвращение из колонии у нее дома. В это время к ним нагрянули двое полицейских, которым на хозяйку жилища пожаловались соседи.

После ухода правоохранителей пьяный рецидивист вышел на улицу, где находились люди, из-за этого его задержали и доставили в больницу на медосвидетельствование. В учреждении мужчина разозлился и начал оскорблять полицейского и других людей, находившихся в здании. На замечания и требования прекратить, он не реагировал.

«Подсудимый признал вину и раскаялся в содеянном», - пишет пресс-служба региональной прокуратуры.

Его приговорили к шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства. Приговор вступил в законную силу.