В пензенском правительстве обсудили подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию

Дело государственной важности, дело каждого россиянина. О подготовке к предстоящему голосованию и выстраивании стратегии агитационной работы говорили глава региона и руководители общественных организаций. Встреча состоялась в правительстве Пензенской области.

Новые инвестиционные проекты, новые инициативы региональной власти, реализуемые при поддержке государства. Несмотря на пандемию, Пензенская область продолжает вместе со всей страной наращивать темпы экономического развития. Время диктует необходимость перемен и в законодательстве. Вот почему так важно голосование за поправки в Конституцию, которое пройдет с 25 июня по 1 июля. Эта тема стала центральной на встрече губернатора Ивана Белозерцева с общественниками.

«Сформирован список из 2166 кандидатов, предполагаемых для направления на 837 избирательных участков которые, расположены в районах Пензенской области. Завершается формирование списка кандидатов для направления их на 248 избирательных участков города Пензы. По предварительной информации, таких кандидатов ожидается около 1500», - рассказал председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед.

На базе регионального отделения корпуса «За чистые выборы» общественники планируют организовать ситуационный штаб. В него будет поступать информация со всех избирательных участков, в том числе - сведения о нарушениях законодательства и возникающих проблемных ситуациях. По необходимости на такие участки будут направляться специально создаваемые группы. В них войдут наблюдатели, имеющие опыт работы на региональных и федеральных выборах.

«И нам, и гражданскому обществу важно проявить свою гражданскую зрелость и прийти на избирательные участки используя новые формы голосования», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

По мнению участников встречи, оба способа голосования - на участках и на дому, будут одинаково востребованы. Ректор ПГУ Александр Гуляков озвучил результаты опроса, проведенного в вузе.

«Преподаватели предпочитают вариант голосования на дому, а студенты хотят прийти на избирательный участок. Растрястись, есть хороший повод», - рассказал он.

«Если люди хотят прийти на участок, то там будут обеспечены все меры безопасности, если из дома, то к ним придут члену участковой комиссии, но предварительно надо обратиться за этой услугой», - сказал губернатор.

Глава региона и общественники были едины во мнении. Необходимо активизировать работу с населением. Через прессу, соцсети. Люди должны знать, какое значение для их будущего и будущего их детей имеют поправки в Основной закон страны и почему так важно проголосовать за них, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.