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05.06.2020г.
В пензенском правительстве обсудили подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию

В пензенском правительстве обсудили подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию

Пт, 05.06.20 00:29
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Дело государственной важности, дело каждого россиянина. О подготовке к предстоящему голосованию и выстраивании стратегии агитационной работы говорили глава региона и руководители общественных организаций. Встреча состоялась в правительстве Пензенской области.

Новые инвестиционные проекты, новые инициативы региональной власти, реализуемые при поддержке государства. Несмотря на пандемию, Пензенская область продолжает вместе со всей страной наращивать темпы экономического развития. Время диктует необходимость перемен и в законодательстве. Вот почему так важно голосование за поправки в Конституцию, которое пройдет с 25 июня по 1 июля. Эта тема стала центральной на встрече губернатора Ивана Белозерцева с общественниками.

«Сформирован список из 2166 кандидатов, предполагаемых для направления на 837 избирательных участков которые, расположены в районах Пензенской области. Завершается формирование списка кандидатов для направления их на 248 избирательных участков города Пензы. По предварительной информации, таких кандидатов ожидается около 1500», - рассказал председатель Общественной палаты Пензенской области Владимир Подобед.

На базе регионального отделения корпуса «За чистые выборы» общественники планируют организовать ситуационный штаб. В него будет поступать информация со всех избирательных участков, в том числе - сведения о нарушениях законодательства и возникающих проблемных ситуациях. По необходимости на такие участки будут направляться специально создаваемые группы. В них войдут наблюдатели, имеющие опыт работы на региональных и федеральных выборах.

«И нам, и гражданскому обществу важно проявить свою гражданскую зрелость и прийти на избирательные участки используя новые формы голосования», - сказал председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

По мнению участников встречи, оба способа голосования - на участках и на дому, будут одинаково востребованы. Ректор ПГУ Александр Гуляков озвучил результаты опроса, проведенного в вузе.

«Преподаватели предпочитают вариант голосования на дому, а студенты хотят прийти на избирательный участок. Растрястись, есть хороший повод», - рассказал он.

«Если люди хотят прийти на участок, то там будут обеспечены все меры безопасности, если из дома, то к ним придут члену участковой комиссии, но предварительно надо обратиться за этой услугой», - сказал губернатор.

Глава региона и общественники были едины во мнении. Необходимо активизировать работу с населением. Через прессу, соцсети. Люди должны знать, какое значение для их будущего и будущего их детей имеют поправки в Основной закон страны и почему так важно проголосовать за них, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
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