Во всех районах Пензы возобновили подачу холодной воды

Жителям Пензы сообщили о том, что холодное водоснабжение во всех районах города восстановлено.

В пресс-службе «Горводоканала» сообщили, что аварийно-восстановительные работы на водоводе диаметром 700 миллиметров по ул. Краснодарской, 33 завершены.

Так, в 14:30 водоснабжение возобновили в Спутнике, районе Междуречья и частично на ГПЗ-24, а в остальных районах города – в 15:30. Сейчас рабочие заполняют систему.

Отмечается, что в ближайшее время холодная вода поступит во все жилые дома и учреждения, попавшие в зону отключения.