В Пензе на улице Аустрина загорелась ванная комната

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В Пензе спасатели эвакуировали из многоэтажки людей. ЧП случилось в квартире на третьем этаже десятиэтажного дома по улице Антонова.
Возгорание произошло в ванной комнате на площади четыре квадратных метра.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 14:00. Чтобы потушить пожар понадобилось два спецрасчета и автолестница муниципальной пожарной части. В огне никто не пострадал, разве что отделка квартиры на площади 25 квадратных метров.
По факту случившегося проводится проверка, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.