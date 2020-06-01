События в цифрах: Санавиация, перинатальный центр, туризм

События (16+) Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала « Экспресс ».

В бюджете Пензенской области в 2020 году на обустройство вертолетной площадки санитарной авиации в Земетчино заложено 2,6 миллиона рублей.

С 1 июля школьников Пензенской области могут принять около 300 пришкольных лагерей, 14 - загородных, 19 лагерей труда и отдыха.

В мае 2020-го в перинатальном центре родилось 260 новых жителей: 142 мальчика и 118 девочек, среди родившихся - 13 двоен.

В Пензенской области сегодня насчитывается 140 туристических маршрутов.

В 257 учреждениях социальной сферы Пензенской области в 2020 году появится скоростной интернет, оставшиеся 404 будут подключены в 2021-м.

За четыре месяца 2020 года в Пензенской области платные услуги оказаны на 19 миллиардов 753 миллионов 600 тысяч рублей.