Пензенский психолог рассказал, как повысить самооценку ребенка

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На телеканале «Экспресс» вышел новый выпуск утренней рубрики «ПСИХОЛОГиЯ» (16+).
Можно или нельзя? Как общаться со своими детьми, чтобы изменить их судьбу к лучшему? Как поддержать ребенка и какие слова убивают в нем веру в себя? Этими вопросами задаются все родители, ведь каждый хочет, чтобы его ребенок был сильной и уверенной личностью. Как же правильно вести себя родителям, узнаете из рубрики «ПСИХОЛОГиЯ».