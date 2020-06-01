Пензенский психолог рассказал, как повысить самооценку ребенка

Можно или нельзя? Как общаться со своими детьми, чтобы изменить их судьбу к лучшему? Как поддержать ребенка и какие слова убивают в нем веру в себя? Этими вопросами задаются все родители, ведь каждый хочет, чтобы его ребенок был сильной и уверенной личностью. Как же правильно вести себя родителям, узнаете из рубрики «ПСИХОЛОГиЯ».