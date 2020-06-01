Пензячка обнаружила в банке с килькой необычное существо

Жительница Пензы рассказала в Сети о своей находке в банке с килькой.

«Подскажите, что это за рыбешка? Купила кильку в магазине, а там вот», - сообщила женщина, прикрепив к посту фотографию.

Необычной находкой она поделилась с пользователями в сообществе соцсети «ВКонтакте». Судя по снимку, в банку попало существо, похожее на морскую рыбу.

У подписчиков оказалась масса вариантов по поводу того, кто же это может быть.

«Бычок», «фуга», «морской черт», «морской окунь» «на скорпену очень сильно похож, морской ершик», - написали пензенцы в комментариях.

Один из пользователе отметил, что ему тоже попадалась подобная рыба в банке с килькой.

Напомним, в случаях покупки некачественных или испорченных товаров, необходимо обратиться в региональное управление Роспотребнадзора.