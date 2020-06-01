В Пензе сократили список организаций, которым можно работать в период пандемии

Так, администрация направила письмо в региональное управление Роспотребнадзора для уточнения отраслей, которые могут работать на данном этапе. Как сообщили в ведомстве, в настоящее время фитнес-центры, бассейны и другие спортивные организации пока не могут открыть свои двери для посетителей. Также в пресс-службе мэрии отметили, что салоны красоты, солярии, бани, массажные салоны и другие компании, оказывающие подобные услуги, не будут работать до 14 июня.

Напомним, 1 июня в регионе начался первый этап снятия ограничений. Пензенцам сообщили об открытии предприятий и организации сферы услуг, торговли непродовольственными товарами не более 400 кв. метров и отдельным входом с улицы.