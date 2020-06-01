На «Экспрессе» рассказали о помощи нуждающимся во время пандемии

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На телеканале «Экспресс» вышел новый выпуск программы «Тема дня» (16+). Его гостями стали депутат Законодательного Собрания Пензенской области, координатор волонтерского центра «Единой России» Яна Куприна и председатель молодежного парламента при региональном Законодательном Собрании, волонтер Андрей Сушков.
В передаче речь пойдет о том, как оказывается помощь нуждающимся и с какими просьбами обращаются жители.