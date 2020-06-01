В Пензе на переходе сбили человека - соцсети

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В Пензе 4 июня произошла авария. Об этом стало известно из Сети.
Очевидец сделал фотографию инцидента около 18:03 и выложил ее в группу соцсети «ВКонтакте». По его словам, это случилось на пешеходном переходе недалеко от Дизельного завода.
Судя по кадрам, на месте работают медики и полицейские.
Официальной информации об аварии нет.
Инспекторы предупреждают водителей о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Не стоит совершать резких и опасных маневров, ведь это может стоить чьей-то жизни.