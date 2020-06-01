В Пензе на переходе сбили человека - соцсети

В Пензе 4 июня произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Очевидец сделал фотографию инцидента около 18:03 и выложил ее в группу соцсети «ВКонтакте». По его словам, это случилось на пешеходном переходе недалеко от Дизельного завода.

Судя по кадрам, на месте работают медики и полицейские.

Официальной информации об аварии нет.

Инспекторы предупреждают водителей о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Не стоит совершать резких и опасных маневров, ведь это может стоить чьей-то жизни.