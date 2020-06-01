Пресс-секретарь Белозерцева сообщила о смерти двух женщин от Covid-19

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о смерти пациентов с Covid-19.
Она отметила, что скончались две женщины 1969 и 1961 годов рождения.
По словам пресс-секретаря, у них были сопутствующие заболевания, а причиной смерти пациенток стала пневмония на фоне коронавирусной инфекции.
Напомним, по состоянию на 4 июня, в Пензенской области Covid-19 подтвердили у 2669 человек. Прирост в сутки составил 84 случая.