Пресс-секретарь Белозерцева сообщила о смерти двух женщин от Covid-19

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила о смерти пациентов с Covid-19.

Она отметила, что скончались две женщины 1969 и 1961 годов рождения.

По словам пресс-секретаря, у них были сопутствующие заболевания, а причиной смерти пациенток стала пневмония на фоне коронавирусной инфекции.

Напомним, по состоянию на 4 июня, в Пензенской области Covid-19 подтвердили у 2669 человек. Прирост в сутки составил 84 случая.