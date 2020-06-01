В Пензенской области коронавирус побороли еще 128 человек

Array ( [temp] => +17 [weatherType] => облачно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/ovc.png )
$ 69 р
€ 77 р
Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила об очередной выписке пациентов, которые вылечились от коронавируса.
«Выписано сегодня 128 человек», - пояснила она.
Общее число выздоровевших пациентов составило 2260.
Напомним, в Пензенской области коронавирус подтвердился у 2669 человек. Также стало известно о смерти еще двух женщин, у которых обнаружили Covid-19.