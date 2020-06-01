Пензенец избил и оставил умирать приютившего его саратовца

По данным следствия, 54-летний мужчина пригласил у себя пожить пензенца, который иногда приезжал в Саратов к родственникам. Это было в начале марта, бывало, что они злоупотребляли алкоголем. Однажды во время посиделок гость упрекнул приятеля в том, что он мало уделял внимания недавно скончавшееся матери. Пензенец избил хозяина жилища, уложил на кровать и ушел.

Через несколько дней он вернулся и стал выспрашивать соседей, не видели ли они его приятеля. Одна женщина заподозрила неладное, сообщила об этом в полицию, участковый пришел по адресу и нашел мужчину мертвым.

Злоумышленника разыскали, сейчас он находится под стражей. Дело направлено прокурору для вынесения обвинительного заключения, сообщили в СУ СКР по Саратовской области.