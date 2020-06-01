Пензенский «Дизель» обзавелся новым вратарем

Контракт с клубом на два года подписал 20-летний Данил Кадочников. По данным пресс-службы «Дизеля», голкипер является лимитчиком и может выступать и в основной команде, и в «Дизелисте».

Данил Кадочников – уроженец Нижнего Тагила. Свою карьеру начинал в екатеринбургской «Юности», а после выступал за столичные ЦСКА и «Крылья Советов». На счету хоккеиста - 106 матчей в МХЛ в составе «Крыльев Советов», 242 пропущенные шайбы (процент отраженных бросков 90,9, коэффициент надежности 2,80). В прошлом сезоне игрок выходил на лед в 39 играх МХЛ, в которых пропустил 82 шайбы (процент отраженных бросков 91,5, коэффициент надежности 2,65).

Ранее стало известно, что команду пополнили три новых нападающих.