Эксперты посчитали, сколько россиян пойдет голосовать по поправкам в Конституцию

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели опрос и выяснили, собираются ли россияне участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию.

Специалисты проводили анкетирование с помощью телефона. Они звонили жителям страны 18 лет и старше.

Так, если двум третям россиян интересно поучаствовать в общенациональном голосовании по конституционным поправкам (66%), в том числе 47% из тех, кто обязательно примет участие. 15% не хотят принимать участие в голосовании, включая 9%, которые категорически отказываются.

Из тех, кто собирается голосовать, 15% проголосовали бы за поправки, а 26% против них.

По мнению экспертов ВЦИОМ, если бы голосование состоялось 22 апреля, явка избирателей могла составить 52-54% от тех, кто имеет право голоса. Кроме того, 67-68% избирателей проголосовали бы за поправки, тогда как 27-30% были бы против них; 3-5% испортили бы бюллетени.