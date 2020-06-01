Covid-19. В пензенские больницы поступили мобильные рентген-аппараты

В Пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи и областную клиническую больницу им. Н. Н. Бурденко доставили новое оборудование для улучшения Covid-диагностики пациентов.

По данным пресс-службы регионального минздрава, в больницы поступили передвижные рентген-аппараты. Оборудование дает более четкое изображение и меньшую лучевую нагрузку.

Стоимость одного такого аппарата составляет 2,5 млн рублей. Деньги выделили из федерального бюджета.

Новое оборудование поступит и в другие медучреждения региона, где лечат пациентов с коронавирусом. В больницы планируется поставить аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы пациента, портативные УЗИ и другое.

Ранее информагенство писало о том, что Пензенскую городскую клиническую больницу №4 оснастят оборудованием на 100 млн рублей.