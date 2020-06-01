В Пензе байкер потерял много крови в ДТП – соцсети

В Пензе на улице Коммунистической произошла авария с участием мотоциклистов.

Об этом сообщили пользователи в группе «Сова Пенза авто» социальной сети «ВКонтакте». Там же появился снимок с места аварии, сделанный в половине одиннадцатого часа вечера 4 июня.

«Все произошло на моих глазах. Ехал я стороны «Суворовского» в сторону памятника. Остановился семью с ребенком пропустить. Один мотоциклист тоже остановился, а другой в него сзади вскользь прошел», - рассказал свидетель ДТП.

По его словам, у байкера – открытый перелом ноги, он потерял много крови. С ним еще была девушка, о ее травмах не сообщается.

На кадрах видно, что на место приехала «скорая», также работали сотрудники ГИБДД. Официальной информации о произошедшем нет.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают водителям, что следует соблюдать правила дорожного движения и быть особенно внимательными, подъезжая к пешеходным переходам.