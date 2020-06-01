В Пензе ребенок с онкологией не мог получить лекарства два месяца

К уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой обратилась мама малолетнего ребенка с просьбой о помощи.

Женщина рассказала, что ее больному онкологией малышу требуется препарат, который ему необходимо принимать три раза в день. Однако в районной больнице лекарство не могут выдать уже два месяца, потому что его нет в наличии. Женщина отметила, что без него ребенку становится хуже.

Детский омбудсмен обратилась в фармацевтические компании. Оказалось, что производитель временно приостановил выпуск нужного препарата. Тогда Елена Столярова попросила помочь заведующую отделением детской гематологии областного онкологического диспансера Наталью Данилюк. Специалист рассказала о возможности использования аналогичного лекарства в нужных дозах.

На сайте омбудсмена уточнили, что в ближайшие дни ребенок получит необходимый препарат.