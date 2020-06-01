В Пензенской области фура «прилегла» в кювете

В Пензенской области на трассе М-5 «Урал» утром 5 июня произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Фото с места происшествия появилось в группе соцсети «ВКонтакте». Автор поста сделал снимок примерно в 9:30. Он уточнил, что большегруз съехал в кювет и опрокинулся неподалеку от села Симбухово.

На кадре не видно других участников аварии. О состоянии водителя и возможных пассажирах ничего неизвестно. Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят пензенцев соблюдать правила дорожного движения, не забывать про скоростной режим и дистанцию. Также не рекомендуется отвлекаться за рулем на гаджеты и другие предметы, так как невнимательность может привести к трагедии.