Житель Каменки потерял почти 200 тысяч после телефонного звонка

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34-летний житель Каменского района Пензенской области лишился крупной суммы.
Мужчина обратился в полицию, чтобы написать заявление. Он рассказал, что потерял 194 тысячи рублей после разговора с незнакомцем, представившимся сотрудником банка.
«Собеседник рассказал, что со счета кредитной карты пензенца пытаются похитить деньги и для предотвращения списаний необходимо сообщить реквизиты карты и коды, которые поступят в SMS», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Мужчина сделал все, как ему сказали, потом обнаружил списание денег. Тогда и понял, что стал жертвой обмана.
По факту кражи началась проверка.
Полиция Пензенской области напоминает гражданам, что нельзя верить звонкам с сообщениями о подозрительных действиях с картой. Это мошенники.