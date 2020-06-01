Житель Каменки потерял почти 200 тысяч после телефонного звонка

Мужчина обратился в полицию, чтобы написать заявление. Он рассказал, что потерял 194 тысячи рублей после разговора с незнакомцем, представившимся сотрудником банка.

«Собеседник рассказал, что со счета кредитной карты пензенца пытаются похитить деньги и для предотвращения списаний необходимо сообщить реквизиты карты и коды, которые поступят в SMS», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мужчина сделал все, как ему сказали, потом обнаружил списание денег. Тогда и понял, что стал жертвой обмана.

По факту кражи началась проверка.

Полиция Пензенской области напоминает гражданам, что нельзя верить звонкам с сообщениями о подозрительных действиях с картой. Это мошенники.