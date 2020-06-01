Военную авиацию привлекут к тушению лесных пожаров

В России военная авиация примет участие в тушении лесных пожаров. Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, сводные авиаотряды созданы в воздушных армиях и бригадах трех военных округов: Южном, Центральном и Западном.

Отмечается, что экипажи также займутся ведением разведки. После обнаружения очагов возгорания они, по согласованию с местными властями, будут помогать в ликвидации огня.

Формирования будут дополнительно усилены самолетами военно-транспортной авиации и вертолетами Ми-8 и Ми-26. Авиатехнику поддерживают в трехчасовой готовности к применению.

«Пилотам предстоит летать на малой высоте, зачастую при плохой или нулевой видимости. В некоторых районах — горный рельеф. Они должны ориентироваться на местности, визуально определять очаги пожаров. Задачи, которые решает авиация при тушении, схожи с реальными боевыми. Это даст летчикам больше навыков, чем они получили бы в рамках учебных полетов», — отметил заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов.