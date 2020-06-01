Covid-19. Известно число зараженных в Пензенской области на 5 июня

5 июня на официальном сайте стопкоронавирус.рф появилась новые данные о числе зараженных в Пензенской области.

С начала наблюдений в регионе зарегистрировано 2759 заражений коронавирусом, новых случаев за сутки – 90. При этом уже 2260 пациентов вылечилось, а 26 скончались.

Всего по стране выявлено 449 834 случая заражения, прирост за сутки составил 8 726 заболевших. 212 680 человек выздоровело, а 5 528 пациентов скончались.

Напомним, в Пензенской области режим повышенной готовности продлили до 14 июня.