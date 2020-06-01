В пензенском перинатальном центре возобновят плановый прием

В перинатальном центре Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко с 8 июня возобновят плановый прием пациентов.

Как сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения, попасть к врачу жители смогут по предварительной записи, позвонив по телефону: 45-54-69.

Специалисты отметили, что пациентов с признаками ОРВИ и без маски и перчаток на прием не допустят. Перед тем, как попасть к специалисту, гражданам бесконтактно измерят температуру.

Также жителей попросили приходить не раньше, чем за 15-20 минут до приема, чтобы избежать скопления людей.

«В исключительных случаях допустимо сопровождение пациентки одним помощником, при соблюдении всех мер предосторожности и наличия у сопровождающего- маски и перчаток», - добавили в учреждении.