Mail.ru Group и «Ростелеком» научили виртуального помощника управлять домом

Mail.ru Group (MRG) и «Ростелеком» начали стратегическое партнерство в развитии голосового управления цифровыми сервисами, которое включает использование технологий искусственного интеллекта и интернета вещей. Виртуального помощника назвали «Маруся». Ассистент от MRG уже поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink и «Умным домом». Умные колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» можно приобрести в розничной сети и цифровых каналах продаж «Ростелекома».

Стоит отметить, что пользователям доступно управление Wink с помощью «Маруси» как при использовании «Капсулы», так и мобильного приложения «Маруся — голосовой помощник» (6+), которое можно установить на смартфоны с Android и iOS.

Для взаимодействия устройств не нужны провода, активировать функционал можно голосом — после команды «Маруся, активируй Wink» достаточно продиктовать шестизначный код из меню видеосервиса*. Ассистент может выполнить практически любые голосовые команды, в том числе: «Маруся, включи канал «Культура», «Маруся, сделай громче на 10», «Маруся, следующий канал», «Маруся, найди мультфильм» и так далее.

Помимо этого, ассистент помогает управлять облачным сервисом «Умный дом». Он включает в себя домашнее и внешнее видеонаблюдение, а также комплекты для безопасности дома (датчики открытия дверей и окон, движения, протечки, задымления) и управления домашним хозяйством (умные розетка, лампочка, бытовая техника и другие устройства). Все они управляются с помощью мобильного приложения или личного интернет-кабинета — из любой точки мира, где есть интернет. Благодаря голосовому ассистенту «Маруся» управлять устройствами «Умного дома» стало еще проще. Уже сейчас для этого достаточно произнести: «Маруся, сделай теплее», «Маруся, включи освещение ярче» или «Маруся, выключи утюг».

«Пользователям важнее всего, чтобы все системы умного дома были тесно связаны между собой и были просты в управлении. Поэтому они предпочитают комплексные продукты с широким набором возможностей и единым управлением — именно такие, какие предлагает Ростелеком», — отметила вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.

«Мы рады первым результатам нашего сотрудничества с Mail.ru Group по развитию технологий голосового управления. Популярность голосового управления растет очень быстро, более совершенными становятся технологии распознавания речи и реагирования на команды. В дальнейшем голосовое управление станет еще более персонифицированным, алгоритмы будут подстраиваться под конкретного пользователя, под его интересы и логику — это важно, когда речь идет о потреблении телевизионного и видеоконтента, где вкусы играют особую роль. С удовольствием предлагаем клиентам максимально простой вариант управления нашими сервисами, когда даже не нужно ничего нажимать на пульте. И по обратной связи видим, что это предложение уже нашло своих преданных пользователей», — сказала вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

*На первом этапе голосовое управление доступно при использовании приставок Wink IPTV и Wink+, затем планируется интеграция с приложениями Wink в Smart TV, Android TV и Apple TV.