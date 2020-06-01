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05.06.2020г.
Mail.ru Group и «Ростелеком» научили виртуального помощника управлять домом

Mail.ru Group и «Ростелеком» научили виртуального помощника управлять домом

Пт, 05.06.20 11:16
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Mail.ru Group (MRG) и «Ростелеком» начали стратегическое партнерство в развитии голосового управления цифровыми сервисами, которое включает использование технологий искусственного интеллекта и интернета вещей. Виртуального помощника назвали «Маруся». Ассистент от MRG уже поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink и «Умным домом». Умные колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» можно приобрести в розничной сети и цифровых каналах продаж «Ростелекома».

Стоит отметить, что пользователям доступно управление Wink с помощью «Маруси» как при использовании «Капсулы», так и мобильного приложения «Маруся — голосовой помощник» (6+), которое можно установить на смартфоны с Android и iOS.

Для взаимодействия устройств не нужны провода, активировать функционал можно голосом — после команды «Маруся, активируй Wink» достаточно продиктовать шестизначный код из меню видеосервиса*. Ассистент может выполнить практически любые голосовые команды, в том числе: «Маруся, включи канал «Культура», «Маруся, сделай громче на 10», «Маруся, следующий канал», «Маруся, найди мультфильм» и так далее.

Помимо этого, ассистент помогает управлять облачным сервисом «Умный дом». Он включает в себя домашнее и внешнее видеонаблюдение, а также комплекты для безопасности дома (датчики открытия дверей и окон, движения, протечки, задымления) и управления домашним хозяйством (умные розетка, лампочка, бытовая техника и другие устройства). Все они управляются с помощью мобильного приложения или личного интернет-кабинета — из любой точки мира, где есть интернет. Благодаря голосовому ассистенту «Маруся» управлять устройствами «Умного дома» стало еще проще. Уже сейчас для этого достаточно произнести: «Маруся, сделай теплее», «Маруся, включи освещение ярче» или «Маруся, выключи утюг».

«Пользователям важнее всего, чтобы все системы умного дома были тесно связаны между собой и были просты в управлении. Поэтому они предпочитают комплексные продукты с широким набором возможностей и единым управлением — именно такие, какие предлагает Ростелеком», — отметила вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.

«Мы рады первым результатам нашего сотрудничества с Mail.ru Group по развитию технологий голосового управления. Популярность голосового управления растет очень быстро, более совершенными становятся технологии распознавания речи и реагирования на команды. В дальнейшем голосовое управление станет еще более персонифицированным, алгоритмы будут подстраиваться под конкретного пользователя, под его интересы и логику — это важно, когда речь идет о потреблении телевизионного и видеоконтента, где вкусы играют особую роль. С удовольствием предлагаем клиентам максимально простой вариант управления нашими сервисами, когда даже не нужно ничего нажимать на пульте. И по обратной связи видим, что это предложение уже нашло своих преданных пользователей», — сказала вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

*На первом этапе голосовое управление доступно при использовании приставок Wink IPTV и Wink+, затем планируется интеграция с приложениями Wink в Smart TV, Android TV и Apple TV.

Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»
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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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