В Пензе вор извинился перед потерпевшим на судебном заседании

Пензенца 1971 года рождения осудили за кражи с банковского счета.

Установлено, что мужчина был в гостях, откуда прихватил смартфон и карту. Когда он ушел, то с помощью мобильного приложения сделал несколько переводов, всего – на 115035 рублей 50 копеек.

«Мужчина совершил три преступления против собственности, с корыстным мотивом, два из которых относятся к категории тяжких, одно - к категории небольшой тяжести», - отметили в пресс-службе Ленинского районного суда.

В ходе судебного разбирательства пензенец извинился перед знакомым, у которого украл деньги. Его заставили вернуть всю сумму.

Суд приговорил мужчину к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.