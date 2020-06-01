Пензенские спортсмены возвращаются к полноценным тренировкам

Соответствующие изменения в постановление о режиме повышенной готовности внес губернатор Иван Белозерцев. Согласно документу, тренироваться в спортобъектах смогут члены спортивных сборных команд РФ и региона, а также те, кто занимается в профессиональных спорторганизациях. В пресс-центре облправительства пояснили, что пока что тренировки исключены для воспитанников спортивных школ, входящих в состав клубов и организаций, где готовят сборные.

Кроме того, разрешены организация и проведение профессиональными лигами соревнований по командным игровым видам спорта. Уточняется, что все вышеперечисленные мероприятия должны проходить без присутствия зрителей.

Напомним, с 1 июня Пензенская область вышла на первый этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Жители могут заниматься физкультурой на открытом воздухе с соблюдением соцдистанции не менее пяти метров друг от друга.