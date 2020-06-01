Вакцину от коронавируса протестируют медики и офицеры

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Военные вызвались протестировать вакцину от коронавируса. Минобороны составило окончательный состав группы, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Красную звезду».
Перед тем, как опробовать на себе вакцину, добровольцы прошли детальный медосмотр.
«Это необходимо для того, чтобы выявить все возможные патологии у потенциального кандидата. Только после того как мы полностью обследовали пациента, можем рекомендовать его взять в эксперимент», — объяснила сотрудник филиала Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко Наталья Позднякова.
Теперь 45 мужчин и пять женщин будут участвовать в эксперименте. Все они - контрактники. Проводить исследования на призывниках запрещено, уточнила Наталья Позднякова. Среди прошедших отбор есть офицеры и прапорщики от 25 до 50 лет. Также десять человек — медработники, в том числе три врача.
Их поместят в специальный изолированный медкорпус. Они будут находиться на карантине две недели. На такую меру пошли, чтобы исключить возможность их заражения перед началом вакцинации.
Саму вакцину проверили на иммуногенность, токсичность, безопасность в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России. Клинические исследования должны завершиться в конце июля.