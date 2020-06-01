Вакцину от коронавируса протестируют медики и офицеры

Перед тем, как опробовать на себе вакцину, добровольцы прошли детальный медосмотр.

«Это необходимо для того, чтобы выявить все возможные патологии у потенциального кандидата. Только после того как мы полностью обследовали пациента, можем рекомендовать его взять в эксперимент», — объяснила сотрудник филиала Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко Наталья Позднякова.

Теперь 45 мужчин и пять женщин будут участвовать в эксперименте. Все они - контрактники. Проводить исследования на призывниках запрещено, уточнила Наталья Позднякова. Среди прошедших отбор есть офицеры и прапорщики от 25 до 50 лет. Также десять человек — медработники, в том числе три врача.

Их поместят в специальный изолированный медкорпус. Они будут находиться на карантине две недели. На такую меру пошли, чтобы исключить возможность их заражения перед началом вакцинации.

Саму вакцину проверили на иммуногенность, токсичность, безопасность в 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России. Клинические исследования должны завершиться в конце июля.