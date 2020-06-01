Пензенским опекунам объяснили, как получить выплату на ребенка от 3 до 15 лет

К уполномоченному по правам ребенка области Елене Столяровой обратилась пензячка за консультацией по получению единовременной выплаты на ребенка от 3 до 15 лет.

Опекун сообщила омбудсмену, что она зарегистрировалась на портале госуслуг, но ей пришел отказ.

Елена Столярова объяснила, что опекунам несовершеннолетних детей для оформления данной выплаты лучше обратиться в клиентскую службу, в городское отделение Пенсионного фонда или в МФЦ. А отказ женщина получила, потому что в свидетельстве о рождении ребенка указана его мама, которая лишена родительских прав.

«Поэтому выплату получит опекун через подачу документов лично в указанные учреждения», - отметили на сайте омбудсмена.

Напомним, в России с 1 июня производят единовременные выплаты семьям, в которых воспитываются дети от 3 до 15 лет включительно. Подать заявление можно с помощью портала госуслуг или через отделение Пенсионного Фонда России. Выплата полагается на каждого ребенка данного возраста.