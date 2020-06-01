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05.06.2020г.
В Пензе суд прекратил уголовное дело по факту строительства домов с дефектами в Заре

В Пензе суд прекратил уголовное дело по факту строительства домов с дефектами в Заре

Пт, 05.06.20 11:45
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В Пензе завершилось судебное разбирательство по домам с дефектами в микрорайоне Заря.

Дома построены на улице Новоселов и Сюзюмова. Их возводили по муниципальному контракту, заключенному в 2015 году между городским департаментом ЖКХ и организацией «Сурский квартал». В них переехали жители аварийных домов. Через некоторое время в строениях стали появляться трещины в стенах, оконных проемах, местах сопряжения стен с плитами.

Чтобы доказать, что строительство было произведено некачественно, граждане обратились к руководителю СУ СКР по Пензенской области Дмитрию Матушкину. После этого, в октябре 2018 года, возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

«Врио генерального директора ООО «Сурский квартал» организовал выполнение земляных работ, включая устройство котлованов. Работы проведены с нарушениями Градостроительного кодекса РФ, строительных норм и правил. Вследствие допущенных нарушений после введения в эксплуатацию восьми жилых домов возникли неравномерные осадки фундаментов, вызванные наличием в основании фундаментов грунтов с разными физико-механическими характеристиками и повлекшие деформации», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следователи устанавливали обстоятельства произошедшего, также были приняты меры, направленные на устранение имеющихся строительных дефектов.

«Было принято решение о переселении жильцов более чем 20 квартир, имеющих наиболее существенные недостатки, проведены работы по ремонту вентиляционных каналов для нормализации микроклимата в квартирах, устранения отступлений от проекта, осуществлен косметический ремонт, как в подъездах, так и в квартирах. В настоящее время ведутся работы по укреплению фундаментов и стен жилых домов», - добавили в пресс-службе.

В процессе разбирательства обвиняемый признал вину и ходатайствовал о прекращении уголовного дела, потому что преступление было сделано в 2015 году. Суд признал все собранные доказательства против него обоснованными, но ходатайство удовлетворил, потому что истек срок давности. Подсудимого освободили от уголовной ответственности.

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Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
Что делать с валютой и вкладами из-за роста курса доллара? Мнения экспертов
07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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