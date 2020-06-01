В Пензе суд прекратил уголовное дело по факту строительства домов с дефектами в Заре

В Пензе завершилось судебное разбирательство по домам с дефектами в микрорайоне Заря.

Дома построены на улице Новоселов и Сюзюмова. Их возводили по муниципальному контракту, заключенному в 2015 году между городским департаментом ЖКХ и организацией «Сурский квартал». В них переехали жители аварийных домов. Через некоторое время в строениях стали появляться трещины в стенах, оконных проемах, местах сопряжения стен с плитами.

Чтобы доказать, что строительство было произведено некачественно, граждане обратились к руководителю СУ СКР по Пензенской области Дмитрию Матушкину. После этого, в октябре 2018 года, возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

«Врио генерального директора ООО «Сурский квартал» организовал выполнение земляных работ, включая устройство котлованов. Работы проведены с нарушениями Градостроительного кодекса РФ, строительных норм и правил. Вследствие допущенных нарушений после введения в эксплуатацию восьми жилых домов возникли неравномерные осадки фундаментов, вызванные наличием в основании фундаментов грунтов с разными физико-механическими характеристиками и повлекшие деформации», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следователи устанавливали обстоятельства произошедшего, также были приняты меры, направленные на устранение имеющихся строительных дефектов.

«Было принято решение о переселении жильцов более чем 20 квартир, имеющих наиболее существенные недостатки, проведены работы по ремонту вентиляционных каналов для нормализации микроклимата в квартирах, устранения отступлений от проекта, осуществлен косметический ремонт, как в подъездах, так и в квартирах. В настоящее время ведутся работы по укреплению фундаментов и стен жилых домов», - добавили в пресс-службе.

В процессе разбирательства обвиняемый признал вину и ходатайствовал о прекращении уголовного дела, потому что преступление было сделано в 2015 году. Суд признал все собранные доказательства против него обоснованными, но ходатайство удовлетворил, потому что истек срок давности. Подсудимого освободили от уголовной ответственности.