Пенза вошла в 5 лучших городов с высоким потенциалом развития бизнеса

Пенза вошла в пятерку городов с высоким потенциалом для развития малого и среднего бизнеса.

Как пишет пресс-служба мэрии, исследования проводили специалисты из Финансового университета при правительстве РФ.

По их данным, число ориентированных на развитие предпринимателей заметно выросло, по сравнению с показателями весны прошлого года. Сейчас данный показатель составляет 35%, а тогда он был равен 27%.

Наибольший прирост числа предпринимателей, ориентированных на развитие собственного бизнеса, отмечен в Магнитогорске, Владимире, Нижнем Тагиле, Мурманске и Пензе. Также в список включили Вологду, Курск, Саранск, Оренбург и Чебоксары.

Специалисты считают, что в стране имеются все предпосылки для быстрого развития экономики, которые компенсируют потери за последние два месяца.