Стали известны нюансы строительства госпиталя в выставочном центре в Москве

Президент Crocus Group Араз Агаларов рассказал телеканалу «360» о хитростях и нестандартных решениях при строительстве временного госпиталя в выставочном центре.

В бетонном полу не было канализации, поэтому строителям пришлось пойти на хитрости, чтобы установить специальные насосные станции в санузлах для пациентов. Это оказалось рискованным решением, потому что система могла не выдержать перегона по горизонтали.

«Но я сделал такую маленькую хитрость: вот эта труба, которая должна была идти по горизонтали, я ее сделал с уклоном. Его не видно, но это помогает увеличить дальность. Проектировать [было] достаточно сложно, а исполнить еще сложнее, тем более в ограниченные сроки. Но это перекрыто большим количеством задействованных людей», — рассказал Араз Агаларов.

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