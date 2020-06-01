Пензенская картинная галерея представит обновленную экспозицию онлайн

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$ 69 р
€ 77 р
11 июня экскурсоводы Пензенской картинной галереи им. Савицкого проведут виртуальную прогулку по музею.
Как сообщили в пресс-службе регионального минкульта, в обновленной экспозиции русского искусства зрители могут увидеть более 100 произведений, которые до этого момента находились в запасниках галереи.
Во время онлайн-экскурсии представят четыре раздела экспозиции. Пензенцы смогут увидеть иконы XVII-XIX веков, творчество художников рубежа XIX-ХХ веков, передвижников и академистов второй половины XIX века, обновленный зал русского авангарда и др.
Начало экскурсии (6+) – в 11:00. Ее покажут в прямом эфире на портале «Культура.РФ», также на YouTube канале картинной галереи, а также в социальных сетях.