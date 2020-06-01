В Пензенской области выходные начнутся с грозы

По данным ведомства со ссылкой на Гидрометеоцентр, в регионе ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Местами пройдет гроза. Столбик термометра днем поднимется до отметки 20-25 градусов тепла, ветер будет дуть с юга со скоростью 7-12 метров в секунду.

Сотрудники МЧС отмечают, что во время грозы не нужно подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. По возможности, лучше выключать телевизор, радио и другие электробытовые приборы.

«Если грозовой фронт настиг вас во время занятий спортом, то немедленно прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл, велосипед, и т.д.) положите в сторону, отойдите от них на 20-30 метров», - предупреждают специалисты.