В Пензенской области выходные начнутся с грозы

Array ( [temp] => +13 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 69 р
€ 77 р
На сайте управления МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз погоды на 6 июня.
По данным ведомства со ссылкой на Гидрометеоцентр, в регионе ожидается переменная облачность и кратковременный дождь. Местами пройдет гроза. Столбик термометра днем поднимется до отметки 20-25 градусов тепла, ветер будет дуть с юга со скоростью 7-12 метров в секунду.
Сотрудники МЧС отмечают, что во время грозы не нужно подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш и антенне, а также стоять рядом с окном. По возможности, лучше выключать телевизор, радио и другие электробытовые приборы.
«Если грозовой фронт настиг вас во время занятий спортом, то немедленно прекратите их. Металлические предметы (мотоцикл, велосипед, и т.д.) положите в сторону, отойдите от них на 20-30 метров», - предупреждают специалисты.