Бизнесмен рассказал, как предотвратил распространения Covid-19 среди рабочих

Когда ситуация в стране стала обостряться, на стройках Араза Агаларова находились 8500 рабочих. Сначала их «закрыли в общежитиях». Для всех сотрудников закупили лекарства для поднятия иммунитета и антибиотики. Позже им разрешили короткие прогулки. Все это помогло избежать местной эпидемии.

«Всеми этими мерами мы все нивелировали. Плюс мы людей выпускали на прогулку — они выходили, гуляли. Им самим казалось, что, когда они находятся на воздухе, у них меньше проблем. А когда они начали работать, проблемы вообще снялись, когда разрешили строительство. Поэтому таким образом нам удалось избежать эпидемии у нас вообще в общежитиях. Хотя она грозила тем, что могли быть очень плохие результаты — в ограниченных помещениях огромное количество людей», — признался Араз Агаларов.

Полное интервью с Аразом Агаларовым можно прочитать здесь.