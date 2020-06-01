Стало известно, где в Пензенской области зафиксировали коронавирус

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина 5 июня сообщила о географии распространения вируса в регионе.

По ее словам, прирост за сутки составил 90 новых случаев. Среди них 43 – в Пензе, 9 - в Пензенском районе, 8 – в Нижнеломовском районе, по 4 – в Бессоновском, Башмаковском и Земетчинском районах. Три случая заражения обнаружили в Сердобском районе, по два оказалось в Камешкирском, Неверкинском, Каменском, Белинском районах и в городе Кузнецке. По одному больному нашли в Городищенском, Шемышейском, Бековском, Колышлейском и Никольском районах.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области»: обследовано 34556 человек (35577 исследований), в лабораториях лечебной сети: обследовано 55560 человек (60016 исследований)», - добавила пресс-секретарь.

Всего с начала наблюдений зафиксировано 2759 заражений коронавирусом.