Стало известно, где в Пензенской области зафиксировали коронавирус

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина 5 июня сообщила о географии распространения вируса в регионе.
По ее словам, прирост за сутки составил 90 новых случаев. Среди них 43 – в Пензе, 9 - в Пензенском районе, 8 – в Нижнеломовском районе, по 4 – в Бессоновском, Башмаковском и Земетчинском районах. Три случая заражения обнаружили в Сердобском районе, по два оказалось в Камешкирском, Неверкинском, Каменском, Белинском районах и в городе Кузнецке. По одному больному нашли в Городищенском, Шемышейском, Бековском, Колышлейском и Никольском районах.
«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области»: обследовано 34556 человек (35577 исследований), в лабораториях лечебной сети: обследовано 55560 человек (60016 исследований)», - добавила пресс-секретарь.
Всего с начала наблюдений зафиксировано 2759 заражений коронавирусом.