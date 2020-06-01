В Пензенской области у 8 детей подтвердился коронавирус

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Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушка сообщила подробности о заболевших коронавирусом жителях региона.
5 июня стало известно о 90 новых случаях заражения. Среди них – дети в возрасте 9, 10, 12, 13, 16 и 17 лет. Также заболевание нашли у годовалого малыша и четырехлетнего ребенка.
Напомним, всего в регионе подтверждено 2759 случаев заболевания Covid-19. Узнать о том, где зарегистрированы новые случаи коронавируса, можно здесь.