В Пензенской области у 8 детей подтвердился коронавирус

5 июня стало известно о 90 новых случаях заражения. Среди них – дети в возрасте 9, 10, 12, 13, 16 и 17 лет. Также заболевание нашли у годовалого малыша и четырехлетнего ребенка.

Напомним, всего в регионе подтверждено 2759 случаев заболевания Covid-19. Узнать о том, где зарегистрированы новые случаи коронавируса, можно здесь.