В Пензе 2 детсада работали без заключения о соответствии санитарных норм

Прокуратура Железнодорожного района Пензы нашла нарушения в детских садах №57 «Матрешка» и №101 «Радужный».

Установлено, что в данных детских садах построили корпуса в 2019 году в рамках нацпроекта «Демография», инициированного президентом. Однако деятельность учреждений осуществлялась без заключений, подтверждающих их соответствие санитарным нормам.

Прокурор возбудил дела об административных нарушениях. Заведующих детсадов оштрафовали на 3000 рублей каждую.

«Главе администрации Пензы внесено представление об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства», - сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры.

В настоящее время принимаются меры для того, чтобы получить санитарно-эпидемиологические заключения.