Пензенский экологи отмечают профессиональный праздник

5 июня в России отмечают День эколога. Это профессиональный праздник всех, кто специализируется на охране окружающей среды, а это не только госслужащие, сотрудники заповедников и штатные экологи предприятий, но и неравнодушные к этой сфере активисты. В Пензенской области, пожалуй, самое известное экологическое движение - это «Зеленая волна», которое основано в 2014 году под патронажем регионального отделения Русского географического общества.

Река Кашаевка, приток Суры и один из самых проблемных водоемов Пензы, да, пожалуй, и всего региона. Содержание солей в ней уже давно превышает норму. Такая же ситуация с хлором, хромом и железом. В 2019 году она попала под внимание волонтеров экологического движения «Зеленая волна». Исследования рек и водоемов Пензенской области для них - одно из основных направлений деятельности.

Для того, чтобы провести полноценный мониторинг окружающей среды нашего региона, активисты также изучают состояние почв - с экспедициями выезжают в районы. Ну и куда же в этой работе без свалок: ежегодно в весенне-летний сезон волонтеры «Зеленой волны» проводят десятки рейдов, в ходе которых выявляют стихийные места скопления мусора.

«Свалки практически в центре города. Здесь рядом гаражи, соответственно кругом шины и запчасти от машин. Сложилось впечатление, что их несут сами водители. Неужели нельзя отнести все на помойку, которая находится при въезде?» - сказала учредитель экологического движения «Зеленая волна», член совета Пензенского областного отделения РГО Ольга Ильина.

В 2020 году в связи с пандемией в рейдах пока не участвуют основные активисты движения - школьники. Сейчас, соблюдая все необходимые меры безопасности, выходят только взрослые представители «Зеленой волны» - это преподаватели, члены регионального отделения Русского географического общества и все неравнодушные жители региона. Всего в рядах движения насчитывается более 4000 человек.

«Самое главное, что «Зеленая волна» достигла своего главного результата - она работает системно. У нас есть экологический центр, который координирует деятельность отрядов, которые являются формированиями активистов в учебных заведениях, на предприятиях. Они работают вместе, сообща, при координации экологического центра», - рассказал председатель Пензенского регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Сейчас местные экологи проводят переговоры с представителями РГО из других регионов. В их планах - создание ячеек «Зеленой волны» по всей стране. Возможно, уже скоро пензенское движение обретет национальный статус, сообщает телеканал «Экспресс».