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05.06.2020г.
Пензенский экологи отмечают профессиональный праздник

Пензенский экологи отмечают профессиональный праздник

Пт, 05.06.20 20:28
Просмотров: 255

5 июня в России отмечают День эколога. Это профессиональный праздник всех, кто специализируется на охране окружающей среды, а это не только госслужащие, сотрудники заповедников и штатные экологи предприятий, но и неравнодушные к этой сфере активисты. В Пензенской области, пожалуй, самое известное экологическое движение - это «Зеленая волна», которое основано в 2014 году под патронажем регионального отделения Русского географического общества.

Река Кашаевка, приток Суры и один из самых проблемных водоемов Пензы, да, пожалуй, и всего региона. Содержание солей в ней уже давно превышает норму. Такая же ситуация с хлором, хромом и железом. В 2019 году она попала под внимание волонтеров экологического движения «Зеленая волна». Исследования рек и водоемов Пензенской области для них - одно из основных направлений деятельности.

Для того, чтобы провести полноценный мониторинг окружающей среды нашего региона, активисты также изучают состояние почв - с экспедициями выезжают в районы. Ну и куда же в этой работе без свалок: ежегодно в весенне-летний сезон волонтеры «Зеленой волны» проводят десятки рейдов, в ходе которых выявляют стихийные места скопления мусора.

«Свалки практически в центре города. Здесь рядом гаражи, соответственно кругом шины и запчасти от машин. Сложилось впечатление, что их несут сами водители. Неужели нельзя отнести все на помойку, которая находится при въезде?» - сказала учредитель экологического движения «Зеленая волна», член совета Пензенского областного отделения РГО Ольга Ильина.

В 2020 году в связи с пандемией в рейдах пока не участвуют основные активисты движения - школьники. Сейчас, соблюдая все необходимые меры безопасности, выходят только взрослые представители «Зеленой волны» - это преподаватели, члены регионального отделения Русского географического общества и все неравнодушные жители региона. Всего в рядах движения насчитывается более 4000 человек.

«Самое главное, что «Зеленая волна» достигла своего главного результата - она работает системно. У нас есть экологический центр, который координирует деятельность отрядов, которые являются формированиями активистов в учебных заведениях, на предприятиях. Они работают вместе, сообща, при координации экологического центра», - рассказал председатель Пензенского регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Сейчас местные экологи проводят переговоры с представителями РГО из других регионов. В их планах - создание ячеек «Зеленой волны» по всей стране. Возможно, уже скоро пензенское движение обретет национальный статус, сообщает телеканал «Экспресс».

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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
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23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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