Стали известны подробности жуткой аварии с участием пензенских мотоциклистов

В пензенском управлении ГИБДД сообщили подробности страшной аварии , которая случилась на ул. Коммунистической.

По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошел 4 июня около 22:20. Столкнулись мотоцикл «КАВАСАКИ EX300B» под управлением 25-летней девушки и мотоцикл «ЯМАХА YZF-R6», которым управлял 25-летний парень. В результате дорожно-транспортного происшествия любителя двухколесного транспорта госпитализировали с травмами, а девушку осмотрели и отпустили. По факту аварии проводят проверку.

В ГИБДД призывают соблюдать правила дорожного движения, не выходить на обгон, если нет уверенности в безопасности маневра, не садиться за руль в нетрезвом виде.