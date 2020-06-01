Стали известны подробности жуткой аварии с участием пензенских мотоциклистов

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В пензенском управлении ГИБДД сообщили подробности страшной аварии, которая случилась на ул. Коммунистической.
По данным пресс-службы ведомства, инцидент произошел 4 июня около 22:20. Столкнулись мотоцикл «КАВАСАКИ EX300B» под управлением 25-летней девушки и мотоцикл «ЯМАХА YZF-R6», которым управлял 25-летний парень. В результате дорожно-транспортного происшествия любителя двухколесного транспорта госпитализировали с травмами, а девушку осмотрели и отпустили. По факту аварии проводят проверку.
В ГИБДД призывают соблюдать правила дорожного движения, не выходить на обгон, если нет уверенности в безопасности маневра, не садиться за руль в нетрезвом виде.