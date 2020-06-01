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05.06.2020г.
Tele2 завоевала шесть наград на конкурсе «Серебряный Меркурий»

Tele2 завоевала шесть наград на конкурсе «Серебряный Меркурий»

Пт, 05.06.20 13:58
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Tele2 получил золото в номинации «Лучшая кампания в социальных медиа» за проект «Гигаbeats, или аудиосообщения по другим правилам». Наградами разного достоинства члены жюри также отметили экопроект «Переплавка», первый в России турнир по мобильному киберспорту Tele2 Mobile Open Cup 2019, а также кампанию оператора в TikTok «Честный контент». Церемония награждения победителей прошла онлайн.

«Серебряный Меркурий» – один из крупнейших фестивалей рекламы и маркетинговых коммуникаций в России. В 2020 году лучшие маркетинговые проекты выбирали в шестидесяти номинациях, среди которых были представлены разные индустрии: FMCG, товары для здоровья, ретейл, недвижимость, финансовые услуги, транспорт, медиа, развлечения и другие. На фестиваль подали 444 работы. Члены жюри оценивали проекты в два этапа: сначала сформировали лонг-лист, после онлайн-защиты проектов – шорт-лист.

Наивысшие оценки жюри получил проект Tele2 «Гигаbeats, или аудиосообщения по другим правилам». Именно он победил в номинации «Лучшая компания в социальных медиа». Чтобы вовлечь в коммуникацию с брендом представителей поколения Z, которые ценят технологичность компаний, оригинальность идей и наличие у бренда «своего голоса», оператор создал сервис для мессенджера соцсети «ВКонтакте» Tele2 «Гигаbeats». Он помог молодежи общаться по другим правилам, превращая обычные аудиосообщения в настоящие рэп-треки. Для записи своей уникальной композиции достаточно было отправить голосовое сообщение и выбрать один из трех битов, созданных DJ Tactics. Пользователи сервиса записали почти 70 тысяч треков. Проект Tele2 «Гигаbeats» также получил серебро в другой номинации – «Лучшая инновационная кампания».

Экологический проект Tele2 «Переплавка» завоевал серебро в номинациях «Корпоративная социальная ответственность» и «Лучшая кампания по влиянию на окружение или общество и брендинг территорий». Задача проекта – объяснить людям важность переработки старых мобильных телефонов, побудить клиентов сдавать их в утилизацию и создать для этого инфраструктуру. Старые телефоны сдать практически некуда, а в них содержатся цветные металлы, и переработка позволит использовать их повторно. Tele2 открыла 69 пунктов приема ненужных аппаратов в 11 городах России. За три недели клиенты оператора сдали 1217 гаджетов. Эти устройства отправились на челябинский завод «Мегаполисресурс».

Первый в России турнир по мобильному киберспорту Tele2 Mobile Open Cup’19 получил бронзу в номинации «Лучшая кампания маркетинга киберспорта». Для поддержки перспективного направления компания предложила геймерам играть по другим правилам – с мобильных телефонов с помощью 4G-интернета. Tele2 организовала первый в России турнир по мобильному киберспорту, который собрал онлайн более 3 600 киберспортсменов. Финал соревнования состоялся на популярном фестивале Geek Picnic в Москве на Воробьевых горах.

Еще одно серебро Tele2 получила в номинации «Лучшая кампания в социальных медиа» за проект «Честный контент» в TikTok. Следуя принципам честности, оператор запустил челлендж «Покажи, что за кадром с Tele2». Сама компания показала, что происходит на съемочной площадке рекламных роликов. Идею подхватили пользователи соцсети и сняли 3450 видео.

«Все проекты-победители по своей сути являются инновационными как для рынка, так и для компании Tele2. Темы осознанного потребления, мобильного киберспорта и общения в мессенджерах через призму других правил позволили нам стать ближе к своим абонентам. Победа в престижном конкурсе – приятный бонус и еще одно подтверждение необходимости альтернативного подхода. Важно отметить, что проекты «Переплавка» и турнир по мобильному киберспорту Tele2 Mobile Open Cup получат свое продолжение в 2020 году», - отметила директор по маркетингу Tele2 Инна Походня.

Источник фотографии: фото предоставлено пресс-службой компании Теlе2
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Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
В Пензе развенчали миф, что чеснок, лимон и имбирь помогут спастись от коронавируса
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