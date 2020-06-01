В Пензе отечественное авто насмерть сбило девушку

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария случилась около 00:25 на ул. Лермонтова, 26. Водитель Lada Priora сбил 19-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась на месте.

По факту ДТП проводится проверка.

Пензенские инспекторы предупреждают водителей о том, что нужно быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения. Чтобы быть заметнее, пешеходам советуют использовать на одежде светоотражающие элементы.