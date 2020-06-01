В Пензе отечественное авто насмерть сбило девушку

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В Пензе ночью 5 июня произошла трагедия.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария случилась около 00:25 на ул. Лермонтова, 26. Водитель Lada Priora сбил 19-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась на месте.
По факту ДТП проводится проверка.
Пензенские инспекторы предупреждают водителей о том, что нужно быть внимательными за рулем и соблюдать правила дорожного движения. Чтобы быть заметнее, пешеходам советуют использовать на одежде светоотражающие элементы.