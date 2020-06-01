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05.06.2020г.
В Пензенской области перенесли празднование «Большого Эрзянского дня»

В Пензенской области перенесли празднование «Большого Эрзянского дня»

Пт, 05.06.20 21:34
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«Покш Эрзянь чи», что в переводе с мордовского - «Большой Эрзянский день». Он запланирован на предстоящее воскресенье, 7 июня. Обычно День святой Троицы мордовская национо-культурная автономия Пензенской области встречает массовыми гуляниями, но в 2020 году от них придется отказаться.

Заводные песни и яркие костюмы. Так к «Большому Эрзянскому дню» обычно готовится мордовский ансамбль «Ялгат». Только вот встретить его с другими представителями финно-угорского народа в 2020-м не удастся. В связи с пандемией и мокша, и эрзя останутся дома. А пока, чтобы хоть как-то скрасить творческий досуг, солисты мордовского коллектива «Ялгат» проводят репетиции.

Традиционный праздник мордовской автономии - один из любимых, как правило, проходит в День святой Троицы. Для семьи и гостей представители обоих мордовских субэтносов накрывают богатый стол, всех угощают свежей выпечкой, готовят позу - излюбленный напиток мордвы из сахарной свеклы. Он напоминает квас, но без кислого послевкусия. Еще, традиционно, к столу подают пшенную кашу, наваристый холодец, несколько видов напитков и угощений.

«Мордовские блины очень толстые, также готовим чуганцы-перекат - это вареники на воде, сваренные в чугунной посуде. Они отличаются от обычных тем, кроме картошки и лука, добавляется соленая рыба», - рассказала солистка мордовского ансамбля «Ялгат» Клавдия Атякшева.

Представителей мордвы непросто отличить от других народностей, хотя свои особенности у них, конечно, есть. Эрзя имеют вытянутое лицо, светлые вьющиеся волосы и глаза серо-голубого оттенка. Основная часть представителей мокши - это темноокие брюнеты с широким лицом. И те и другие свои традиции и самобытность чтят и оберегают. В свой праздник они, как правило, плетут венки из кленовых листьев и полевых цветов, а после спускают на воду. А еще обязательно танцуют и поют.

«Когда я был маленький, мы наряжались, березки ставили по всем улицам, к каждому дому. Пели песни, играли на гармони, гитаре, балалайке. Никто не грустил, только гуляли», - сказал руководитель мордовского ансамбля «Ялгат» Николай Астаев.

На территории Пензенской области проживает около 70 тысяч мокшан и эрзян - это примерно 8,5% от всех народностей нашего региона. И все они предстоящий праздник будут вынуждены провести дома, но ни один из представителей этноса не отчаивается. Они обязательно проведут массовые гуляния, как только в стране и в регионе стабилизируется эпидемиологическая ситуация, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
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29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
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23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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07.04.2020 11:56
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