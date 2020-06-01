В Пензенской области перенесли празднование «Большого Эрзянского дня»

«Покш Эрзянь чи», что в переводе с мордовского - «Большой Эрзянский день». Он запланирован на предстоящее воскресенье, 7 июня. Обычно День святой Троицы мордовская национо-культурная автономия Пензенской области встречает массовыми гуляниями, но в 2020 году от них придется отказаться.

Заводные песни и яркие костюмы. Так к «Большому Эрзянскому дню» обычно готовится мордовский ансамбль «Ялгат». Только вот встретить его с другими представителями финно-угорского народа в 2020-м не удастся. В связи с пандемией и мокша, и эрзя останутся дома. А пока, чтобы хоть как-то скрасить творческий досуг, солисты мордовского коллектива «Ялгат» проводят репетиции.

Традиционный праздник мордовской автономии - один из любимых, как правило, проходит в День святой Троицы. Для семьи и гостей представители обоих мордовских субэтносов накрывают богатый стол, всех угощают свежей выпечкой, готовят позу - излюбленный напиток мордвы из сахарной свеклы. Он напоминает квас, но без кислого послевкусия. Еще, традиционно, к столу подают пшенную кашу, наваристый холодец, несколько видов напитков и угощений.

«Мордовские блины очень толстые, также готовим чуганцы-перекат - это вареники на воде, сваренные в чугунной посуде. Они отличаются от обычных тем, кроме картошки и лука, добавляется соленая рыба», - рассказала солистка мордовского ансамбля «Ялгат» Клавдия Атякшева.

Представителей мордвы непросто отличить от других народностей, хотя свои особенности у них, конечно, есть. Эрзя имеют вытянутое лицо, светлые вьющиеся волосы и глаза серо-голубого оттенка. Основная часть представителей мокши - это темноокие брюнеты с широким лицом. И те и другие свои традиции и самобытность чтят и оберегают. В свой праздник они, как правило, плетут венки из кленовых листьев и полевых цветов, а после спускают на воду. А еще обязательно танцуют и поют.

«Когда я был маленький, мы наряжались, березки ставили по всем улицам, к каждому дому. Пели песни, играли на гармони, гитаре, балалайке. Никто не грустил, только гуляли», - сказал руководитель мордовского ансамбля «Ялгат» Николай Астаев.

На территории Пензенской области проживает около 70 тысяч мокшан и эрзян - это примерно 8,5% от всех народностей нашего региона. И все они предстоящий праздник будут вынуждены провести дома, но ни один из представителей этноса не отчаивается. Они обязательно проведут массовые гуляния, как только в стране и в регионе стабилизируется эпидемиологическая ситуация, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.