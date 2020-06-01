В Пензенской области количество пострадавших от клещей перевалило за 670

В Пензенской области с марта начался сезон активности клещей, которые являются переносчиками опасного заболевания - иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ). В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о количестве людей, которые пострадали от укусов членистоногих.

Так, в медучреждения области за помощью медиков обратились 672 человека, среди которых 229 – дети. По сравнению с показателями на 28 мая, число пострадавших выросло на 114 случаев.

В ведомстве отметили, что всем обратившимся была оказана помощь. Всего на зараженность возбудителями ИКБ специалисты исследовали 566 снятых клещей - в 89 специалисты обнаружили боррелиоз. Всего с января по апрель у 17 человек из Колышлейского, Пачелмского, Шемышейского районов и Пензы нашли заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Все пострадавшие заразились в прошлом году.

«Одним из важнейших направлений остается индивидуальная защита людей, которая включает соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей территории, правильное ношение одежды, применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожных покровов», - отметили в Роспотребнадзоре.