В Кузнецке прокуратура добилась выплаты зарплаты 28 работникам

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В Пензенской области на кузнецком предприятии «Делис-мебель» не соблюдали трудовое законодательство.
Сотрудники прокуратуры выяснили, что 28 работникам организации задолжали зарплату за апрель. Общая сумма невыплаченных денег составила 322 тысячи рублей.
Прокурор Кузнецка составил 28 заявлений в суд на взыскание задолженности. Там их полностью удовлетворили.
«По возбужденному делу об административном правонарушении арестовали бухгалтера предприятия. Руководителю предприятия внесено представление», - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
В настоящее время всем работникам выплатили деньги.