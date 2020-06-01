Регбисты пензенского «Локомотива» начали тренироваться на стадионе

По данным пресс-службы клуба, регбисты начали тренировки с 5 июня.

«Мы рассчитываем, что нам хватит времени на то, чтобы восстановить форму в нужной степени. У нас в распоряжении - около двух недель. Будем интенсивно работать», - подчеркнул главный тренер команды Александр Янюшкин.

Генеральный директор РК «Локомотив-Пенза» Игорь Бармапов отметил, что поляна, на которой железнодорожники оттачивают свои навыки, - в отличном состоянии.

19 июня на стадионе «Первомайский» запланирован матч (0+) между регбийными клубами «Локомотив-Пенза» и «ВВА-Подмосковье», которым стартует чемпионат Премьер-лиги.

Напомним, с 4 июня губернатор Иван Белозерцев внес изменения в постановление о режиме повышенной готовности. Согласно документу, к полноценным тренировкам могут приступить члены спортивных сборных команд РФ и региона, а также те, кто занимается в профессиональных спорторганизациях.