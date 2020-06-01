В Пензе начали получать новый компонент крови

Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава. Отмечено, что концентрат тромбоцитов – это составляющая высокотехнологичной медицинской помощи. Их применяют в онкологии, онкогематологии, кардиохирургии, трансплантации костного мозга.



Главврач центра крови Татьяна Крылова подчеркнула, что одной из главных задач трансфузиологии является разработка и совершенствование технологий, которые направлены на улучшение качества и безопасности получаемых компонентов донорской крови.



В таком компоненте 65% плазмы замещается добавочным раствором. Это позволяет снизить риск иммунных и неиммунных посттрансфузионных реакций, а также повысить качество и улучшить клинический эффект трансфузий концентрата тромбоцитов.