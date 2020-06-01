В Пензенской области прекратили дело по ДТП со сгоревшей машиной

В Пензенской области прекратили уголовное дело в отношении 31-летней женщины, по чьей вине погиб человек.

Трагедия случилась 9 декабря прошлого года. Водитель автомобиля Peugeot, двигаясь по автодороге «Кувак-Никольское – Вадинск – Земетчино», не справился с управлением, машина вылетела на встречную полосу. Из-за этого легковушка столкнулась с автобусом, съехала в кювет и загорелась. Пассажирку не смогли вытащить из салона – она погибла.

Женщину, которая была за рулем, осудили за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности. Представитель погибшей попросила прекратить дело, так как виновница возместила ей моральный и материальный вред.

«Учитывая то, что подсудимая привлекается к уголовной ответственности впервые за преступление средней тяжести, вину признала, характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, представитель потерпевшего не имеет претензий к подсудимой по возмещению вреда, суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении подсудимой», - пояснили в пресс-службе Вадинского районного суда Пензенской области.

Постановление вступило в законную силу.