Пензенцам рассказали о ходе устранения дефектов в домах в Заре

В пензенском микрорайоне Заря продолжают устранять дефекты в домах на ул. Новоселов и Сюзюмова.

В пресс-службе горадминистрации напомнили, что дома построили в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2013-2017 годы». Всего – 20 многоквартирных строений на 1 761 квартиру. В некоторых из них оказались дефекты, которые проявились во время эксплуатации.

В настоящее время субподрядчик устранил часть дефектов, в других готовятся проекты.

Так, для нормализации работы системы вентиляции в доме №110 по улице Новоселов в 47 квартирах подрядчик установил 81 вентиляционный клапан. Некоторые жильцы от проведения данных работ отказались.

Для устранения образовавшихся деформаций разработана проектная документация на капремонт дома. До конца ноября 2020 года организация должна выполнить строительно-монтажные работы по усилению фундамента. Подрядчик уже вышел на объект.

В доме №111 по улице Новоселов субподрядчик приступил к работам по нормализации работы системы вентиляции. В настоящее время в 18 квартирах установлено 33 домвента. Кроме того, завершается подготовка проекта на строительно-монтажные работы на данном доме. В июне она поступит на госэкспертизу, которая должна завершиться в сентябре.

Замечания в домах №112 будут устраняться за счет бюджетных средств, так как генподрядная и субподрядная организации признаны банкротами. Средства на разработку документации заложены на этот год.

Также за счет бюджета будет подготовлена проектная документация и на дом №115 по улице Новоселов. А в строении №113 сотрудники организации смонтировали девять турбовентов на вентиляционном канале кровле, в марте было установлено четыре домвента в квартирах.

Завершается разработка документации также и по дому №114 по улице Новоселов. Экспертиза проекта будет готова в сентябре.

Продолжается установка домвентов в доме №5 по улице Сузюмова.

За ходом ремонтно-восстановительных работ следит управление капитального строительства Пензы. На объекты регулярно выезжают глава администрации города Андрей Лузгин, его заместитель Магомед Агамагомедов.

Напомним, губернатор Иван Белозерцев несколько лет назад просил разобраться в вопросе проблемных домов в Заре. Он отмечал, что подобных проблем быть не должно, необходимо пристальное внимание обращать на анализ проектов, геологию, которая проводится перед строительством.

Ранее сообщалось о том, что суд прекратил уголовное дело по факту строительства домов с дефектами в Заре.