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05.06.2020г.
Пензенцам рассказали о ходе устранения дефектов в домах в Заре

Пензенцам рассказали о ходе устранения дефектов в домах в Заре

Пт, 05.06.20 16:18
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В пензенском микрорайоне Заря продолжают устранять дефекты в домах на ул. Новоселов и Сюзюмова.

В пресс-службе горадминистрации напомнили, что дома построили в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории города Пензы на 2013-2017 годы». Всего – 20 многоквартирных строений на 1 761 квартиру. В некоторых из них оказались дефекты, которые проявились во время эксплуатации.

В настоящее время субподрядчик устранил часть дефектов, в других готовятся проекты.

Так, для нормализации работы системы вентиляции в доме №110 по улице Новоселов в 47 квартирах подрядчик установил 81 вентиляционный клапан. Некоторые жильцы от проведения данных работ отказались.

Для устранения образовавшихся деформаций разработана проектная документация на капремонт дома. До конца ноября 2020 года организация должна выполнить строительно-монтажные работы по усилению фундамента. Подрядчик уже вышел на объект.

В доме №111 по улице Новоселов субподрядчик приступил к работам по нормализации работы системы вентиляции. В настоящее время в 18 квартирах установлено 33 домвента. Кроме того, завершается подготовка проекта на строительно-монтажные работы на данном доме. В июне она поступит на госэкспертизу, которая должна завершиться в сентябре.

Замечания в домах №112 будут устраняться за счет бюджетных средств, так как генподрядная и субподрядная организации признаны банкротами. Средства на разработку документации заложены на этот год.

Также за счет бюджета будет подготовлена проектная документация и на дом №115 по улице Новоселов. А в строении №113 сотрудники организации смонтировали девять турбовентов на вентиляционном канале кровле, в марте было установлено четыре домвента в квартирах.

Завершается разработка документации также и по дому №114 по улице Новоселов. Экспертиза проекта будет готова в сентябре.

Продолжается установка домвентов в доме №5 по улице Сузюмова.

За ходом ремонтно-восстановительных работ следит управление капитального строительства Пензы. На объекты регулярно выезжают глава администрации города Андрей Лузгин, его заместитель Магомед Агамагомедов.

Напомним, губернатор Иван Белозерцев несколько лет назад просил разобраться в вопросе проблемных домов в Заре. Он отмечал, что подобных проблем быть не должно, необходимо пристальное внимание обращать на анализ проектов, геологию, которая проводится перед строительством.

Ранее сообщалось о том, что суд прекратил уголовное дело по факту строительства домов с дефектами в Заре.

 

Источник фотографии: https://www.penza-gorod.ru/news/na_domakh_v_zare_prodolzhaetsya_ustranenie_stroitelnykh_defektov/
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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
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08.04.2020 18:46
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