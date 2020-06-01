Пензенцев предупреждают о сильном ветре в ближайшие часы

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По данным ведомства, 5 июня в регионе ожидается сильный ветер. Его скорость будет достигать 18 метров в секунду. МЧС призывает пензенцев быть осторожными.
Спасатели рекомендуют в непогоду, по возможности, не выходить из дома. Если сильный ветер застал на улице, не нужно прятаться около зданий, рекламных щитов, остановочных павильонов и линий электропередач, так как это может быть опасно для жизни.
В экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.