Пензенцев предупреждают о сильном ветре в ближайшие часы

В Пензенской области МЧС делает SMS-рассылку гражданам с предупреждением о непогоде.

По данным ведомства, 5 июня в регионе ожидается сильный ветер. Его скорость будет достигать 18 метров в секунду. МЧС призывает пензенцев быть осторожными.

Спасатели рекомендуют в непогоду, по возможности, не выходить из дома. Если сильный ветер застал на улице, не нужно прятаться около зданий, рекламных щитов, остановочных павильонов и линий электропередач, так как это может быть опасно для жизни.

В экстренных ситуациях следует звонить по номеру 112.