Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем эколога

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5 июня губернатора Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем эколога.
«Этот праздник - еще один повод обратить внимание на важнейший аспект нашей жизни - природа требует к себе бережного и заботливого отношения», - подчеркнул губернатор.
Он отметил, что в России охрана окружающей среды является одним из приоритетов.
«По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина реализуется национальный проект «Экология». В Пензенской области выполняется большой комплекс природоохранных мероприятий.
Уверен, что объединив наши усилия, мы сможем сохранить природные богатства России для будущих поколений», - процитировал Ивана Белозерцева пресс-центр облправительства.