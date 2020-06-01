Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем эколога

«Этот праздник - еще один повод обратить внимание на важнейший аспект нашей жизни - природа требует к себе бережного и заботливого отношения», - подчеркнул губернатор.

Он отметил, что в России охрана окружающей среды является одним из приоритетов.

«По поручению президента РФ Владимира Владимировича Путина реализуется национальный проект «Экология». В Пензенской области выполняется большой комплекс природоохранных мероприятий.

Уверен, что объединив наши усилия, мы сможем сохранить природные богатства России для будущих поколений», - процитировал Ивана Белозерцева пресс-центр облправительства.